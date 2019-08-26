Жителей Северодвинска не планировали проверять после прохождения радиоактивного облака

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Администрация Северодвинска не получала указаний провести медицинские осмотры населения и чиновникам не поступали результаты мониторинга Росгидромета, который обнаружил в городе радиоактивные изотопы после взрыва на полигоне под Нёноксой. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее пресс-служба администрации Архангельской области объявляла, что была проведена дополнительная проверка врачей и водителей, которые работали с пострадавшими при взрыве. Обследование не выявило у большинства из них превышения допустимых уровней радиоактивности. Только у одного из медиков в мышцах нашли следы цезия-137, но чиновники отметили, что цезий может накапливаться в рыбе, грибах и водорослях, а значит мог попасть в организм через пищу.

26 августа Росгидромет сообщил, что после взрыва 8 августа радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана. Там отметили, что подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа - сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.

Минобороны сообщило о взрыве на испытаниях на полигоне под Нёноксой днем 8 августа и отметило, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва был в норме. В тот же день администрация Северодвинска сообщила о краткосрочном превышении уровня радиации в городе. 13 августа Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз, а три дня спустя объяснил этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.