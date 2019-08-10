«Восточный» готов ходатайствовать о смягчении наказания фигурантам дела Baring Vostok

Банк попросит смягчить наказание в случае полного возмещения ущерба - 3,7 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" готов ходатайствовать перед судом о смягчении наказания обвиняемым по делу Baring Vostok, если потерпевшей стороне в полном размере будет возмещен ущерб, заявил газете "Ведомости" представитель "Восточного".

По его словам, банк оценивает ущерб в 3,7 млрд рублей. При этом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления "Восточного" обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд рублей. По версии следствия, хищение было осуществлено за счет погашения долга банка в 2,5 млрд рублей перед "Первым коллекторским бюро" (ПКБ) в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG. Их реальную стоимость следствие оценило в 600 тысяч рублей.

По данным издания, "Восточный" при расчете ущерба учитывал не только погашенный в обмен на акции IFTG кредит, но еще порядка 1,1 млрд рублей, которые банк выплатил по договорам с "Национальной службой взыскания" (контролируется Baring Vostok) за услуги, которые по факту не были оказаны. Представитель банка пояснил, что эти средства частично были направлены на обслуживание кредитов ПКБ.

Дело Baring Vostok

13 февраля 2019 года по жалобе акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова было возбуждено уголовное дело о хищении у банка 2,5 млрд рублей.

15 и 16 февраля Басманный суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви, партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и экс-предправления "Восточного" Алексея Кордичева. Последний - единственный фигурант дела, который на допросе давал признательные показания.

По словам Юсупова, его ввели в заблуждение при голосовании по отступному соглашению по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.