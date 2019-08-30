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Главу штаба Навального в Самаре арестовали за поддержку кандидатов в Мосгордуму

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Координатор самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Егор Алашеев получил 10 суток административного ареста за организацию в городе 10 августа акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Евгений Трубченко.

"Протокол на Алашеева составили вчера, вчера же и арестовали", - уточнил Трубченко. Он напомнил, что акцию координатор штаба вместе с единомышленниками провел на площади Героев 21-й армии в Самаре.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Самары, решение в отношении Алашеева вынесено 29 августа. Пикетчик признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации либо проведения публичной акции).

Ранее сообщалось, что мэрия Самары не согласовала заявки сторонников Навального на проведение в Самаре массовых пикетов 10 августа, предложив альтернативные площадки. В результате организаторы изменили формат акции с массового пикета на одиночный.

Пикет 10 августа длился около 2,5 часов. Участники акции поочередно стояли по несколько минут с плакатом. Мероприятие прошло в присутствии полиции без инцидентов.

Егор Алашеев Алексей Навальный Евгений Трубченко Самара Москва

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