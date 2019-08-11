Остаточного радиоактивного загрязнения после ЧП на архангельском полигоне не нашли

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Российского федерального ядерного центра (Саров) зафиксировали во время взрыва на полигоне в Архангельской области двукратное превышение радиационного фона на срок не более часа, сообщил заместитель научного руководителя центра Александр Чернышев.

Он уточнил, что на месте присутствуют эксперты центра, никаких остаточных радиоактивных загрязнений, ни они, ни внешние эксперты не зарегистрировали.

В свою очередь директор Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков сообщил, что причины ЧП на военном полигоне установит госкомиссия.

Запись видеообращения Костюкова выложена в воскресенье вечером на местном сайте sarov.info.

По словам Костюкова, к исследованиям готовились очень серьезно, но ситуация пошла по нештатному варианту.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек.

По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.