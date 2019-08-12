МЧС сообщило о нормальном радиационном фоне под Архангельском

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Радиационный фон в Архангельской области, где произошел взрыв на военном полигоне, соответствует нормативным показателям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Фон в норме. Причины для беспокойства нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщили, что мониторинг радиационной обстановки в регионе ведется постоянно.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что в ходе испытаний реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое военных. Как сообщили в "Росатоме", в результате инцидента погибли также пять сотрудников госкорпорации. По ее данным, ЧП произошло в период работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания двигательной установки".

Как пояснил "Интерфаксу" замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров, в подобных источниках питания используются "компактизированные источники с малым количеством радиоактивного изотопа", поэтому угрозы масштабных выбросов не могло быть "по определению".

Власти Северодвинска 8 августа сообщали о кратковременном повышении радиационного фона. По данным пресс-службы администрации города, с 11:50 до 12:20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час" при установленной норме аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

В воскресенье заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра (Саров) Александр Чернышев сообщил, что остаточного радиоактивного загрязнения после ЧП на полигоне в Архангельской области нет.