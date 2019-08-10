На полигоне в Архангельской области погибли сотрудники Росатома и Минобороны

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в российском военном ведомстве.

По его словам, они погибли в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. "По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - пояснил источник.

Ранее Ростатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое сотрудников госкорпорации пострадали.

До этого Минобороны РФ информировало, что погибли два человека, ранены - трое.

ЧП на полигоне в Архангельской области

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Нёнокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял в четверг, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона.