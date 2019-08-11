Онищенко назвал адекватной работу системы защиты после военного ЧП под Архангельском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения, сообщил "Интерфаксу" экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

Он заверил, что были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации.

"Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

По его словам, система мер защиты сработала адекватно.

"Если бы причиной повышения фона были долгоживущие радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения", - сказал Онищенко.

Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2009 году, будучи главой Роспотребнадзора, Онищенко утвердил действующие в настоящее время нормы радиационной безопасности.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек.