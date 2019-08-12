Для защиты иркутских городов от наводнений разработают дамбы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Проекты новых гидрозащитных сооружений разрабатывают для городов Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, которые этим летом пострадали от двух подряд наводнений, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Трассировка (конфигурация - ИФ) защитных сооружений Тулуна будет достаточно сложная (...). Мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения - это уже не 7 метров (критический уровень реки Ии в Тулуне - ИФ) , а 14 метров", - цитирует пресс-служба слова Левченко.

Конфигурация дамб в Тулуне уже определена - их построят в новых местах, поскольку попавшие в зону затопления районы города принято решение расселить, и защита потребуется другим территориям. Кроме того, отдельно защитить планируется коммунальные объекты - так, своя дамба появится у канализационно-насосной станции.

"Мы понимаем, что стоимость защитных сооружений (в Нижнеудинске - ИФ) будет выше, чем в Тулуне, но центр мы должны защитить как историческую часть города, живую и социальную, - подчеркнул Левченко.

Трассировка дамб в Нижнеудинске еще разрабатывается - она будет принята областным оперативным штабом на следующей неделе. Но уже известно, что гидротехнические сооружения будут защищать попавший в зону затопления исторический центр города, где много памятников истории и культуры, и который невозможно расселить

Проектированием защитных сооружений занимается "Институт "Гидропроект", который входит в ПАО "РусГидро"..

Ранее сообщалось, что наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.