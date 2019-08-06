Вода ушла из всех домов после "второй волны" наводнения в Иркутской области

В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 38 приусадебных участков, и пять участков автомобильных дорог

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вода продолжает оставаться на территории четырех населенных пунктов Иркутской области, которые были затоплены в конце июля во время второго за лето наводнения, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на 7:00 по местному времени (02:00 по Москве) подтопленных домов и социально-значимых объектов нет. В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 38 приусадебных участков, и пять участков автомобильных дорог", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Без электроснабжения остается один поселок с населением 99 человек.

По уточненным данным МЧС, с 27 июля текущего года в связи с обильными осадками, вызвавшими подъем уровня рек и грунтовых вод, были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах региона - Нижнеудинском, Черемховском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском, Зиминском, Усольском, Заларинском, Куйтунском, В том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Всего подтоплено 1 984 дома с населением 5 424 человека, а также 3 207 приусадебных участков, четыре социально-значимых объекта, два моста, 27 участков автодорог.

В "первую волну" наводнения, также вызванного сильными дождями, с 25 по 29 июня было подтоплено 109 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Черемховском, Зиминском и Заларинском районах, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Пострадали 10 тыс. 890 домов, в которых проживают 42 тыс. 762 человека, а также 86 социально значимых объектов, 22 моста, 49 участков автодорог. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

По данным МЧС, в настоящее время в жилых домах и на социальных объектах проводится откачка воды мотопомпами и просушка тепловыми пушками. Уже просушены помещения 41 социального объекта, в том числе 24 в Тулуне и 17 в Нижнеудинске; 12 объектов ЖКХ - 12 в Тулуне, один в Байкальске; 21 административное здание - 19 в Нижнеудинске, два в Тулуне; подвалы 20 многоквартирных домов в Нижнеудинске, 36 квартир в Тулуне, 261 частный жилой дом в Нижнеудинске, Тулуне, Байкальске и Чунском районе.