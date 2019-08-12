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МЧС предупредил об очередном повышении уровня рек в Иркутской области

МЧС предупредил об очередном повышении уровня рек в Иркутской области
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди могут спровоцировать повышение уровня рек в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, которые этим летом пережили два наводнения, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные метеорологов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 16 м/с, говорится в сообщении.

В этой связи 13-14 августа на реке Уде в Нижнеудинске, на реке Ие в Тулуне, на реке Бирюсе на участке Бирюсинск - Шиткино ожидается повышение уровней воды на 80 - 125 см.

В понедельник, по данным МЧС, зафиксировано повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса - на 100-200 см, на реке Ия - на 15-35 см. "Отметки уровней воды ниже критических", - уточняется в сообщении.

При этом, по прогнозу метеорологов, 13-15 августа местами в северных районах региона, где полыхают масштабные лесные пожары, сохранится высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что за последние сутки река Ия прибыла на 17 см, 13 августа прогнозируется подъем уровня воды до 570-590 см, 14 августа - до 610-630 см при критической отметки 700 см.

В Нижнеудинске река Уда за сутки также прибыла на 17 см, 13 августа ожидается 280-300 см при критической отметки 320 см.

Ранее сообщалось, что наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дом, в которых живут 5 424 человека. В Тулуне после второй волны паводка непригодными для ремонта остались около 450 домов.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
МЧС России Иркутская область

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