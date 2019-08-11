450 домов в Тулуне оказались не подлежащими ремонту после второго паводка

Фото: Андрей Березкин/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В результате второй волны паводка в конце июля в Иркутской области выросло количество домов, не подлежащих восстановлению, сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко в воскресенье.

"Вторая волна паводка привела к тому, что не подлежащими восстановлению оказались около 450 домов в Тулуне. Ранее (до второй волны паводка - ИФ) эти дома должны были капитально отремонтировать", - сказал он.

Губернатор уточнил, что сейчас идет обследование этих домов. Он также сообщил, что правительство региона может обеспечить жильем всех пострадавших в наводнении.

"Мы изучали рынок. В Иркутской области свободны почти 8 тыс. жилых помещений на первичном или вторичном рынке. Это больше, чем количество пострадавших в наводнении", - сказал он.

Он также добавил, что для жителей пострадавшего города Тулуна будут построены около 500 квартир в 4-квартирных двухэтажных домах.

По словам Левченко, новое жилье - в многоквартирных и индивидуальных домах - должно быть сдано до 1 октября 2020 года.

Он уточнил, что также 150 социальных объектов после двух наводнений нуждаются в восстановлении.

Губернатор пояснил, что власти определились с размещением новых гидрозащитных сооружений в Тулуне - они будут рассчитаны на наводнение при уровне до 14 метров (сейчас дамба в Тулуне рассчитана на критический уровень реки Ия в 9 метров - ИФ).

Левченко добавил, что институт "Гидропроект" разработает систему защитных сооружений для Нижнеудинска, который также пострадал от наводнения.

"Мы защитим историческую часть города Нижнеудинска, который с исторической части известен больше чем сам Иркутск", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что первое наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, вторая волна паводка пришла в конце июля.