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Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Бывший чиновник недавно был освобожден по УДО по другому делу

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов в Преображенском суде
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о продлении ареста бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, избрав для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В прошлом году экс-чиновник был арестован по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство зданий Эрмитажа. Весной следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По этому делу Пирумов вину не признает.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей за пять эпизодов особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушение на хищение (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) денег, которые были выделены из бюджета на реставрацию различных культурных объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра гособвинение добилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года назначил Пирумову три года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей с лишением ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по "делу реставраторов" условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также благотворительную деятельность.

Григорий Пирумов

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