Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"

Тем не менее он останется под стражей, так как обвиняется по еще одному делу - о хищении денег, выделенных на строительство для Эрмитажа

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов в Дорогомиловском суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, осужденного за особо крупное мошенничество по так называемому делу реставраторов, передал корреспондент "Интерфакса".

Решение суда вступит в силу через десять дней, однако экс-замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела, по которому он был арестован в прошлом году.

Суд учел признание вины и раскаяние Пирумова в рамках "дела реставраторов", возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также его благотворительную деятельность.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на хищение (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) денег, которые были выделены из бюджета на реставрацию различных культурных объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия. Еще семь фигурантов этого дела были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра в различных инстанциях гособвинение долбилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года окончательно назначил Пирумову наказание в виде трех лет колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей с лишением ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени". Пирумов признал вину в полном объеме и погасил вмененный ущерб.

В прошлом году экс-чиновник был арестован по новому обвинению - в хищении не менее 450 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной 2019 года следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По этому делу Пирумов вину не признает.