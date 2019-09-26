Источник узнал о новом уголовном деле бывшего замминистра культуры Пирумова

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено уголовное дело об отмывании около 800 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Ранее чиновник был осужден по так называемому делу реставраторов, а также стал фигурантом дела о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа.

Новое дело Следственный комитет возбудил в начале сентября, рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с июля 2015 года по март 2016 года Пирумов и его соучастники похитили бюджетные деньги, выделенные на строительство объектов для Эрмитажа. "Полученные преступным путем порядка 800 млн рублей были легализованы через фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях", - добавил он.

Среди фигурантов дела он назвал бывшего главу департамента Минкультуры Бориса Мазо, бывшего предправления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора, бизнесмена Никиту Колесникова, главу компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова, финдиректор ООО "Горизонт" Юлию Бегеза.

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Он был признан виновным по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере на общую сумму около 164 млн рублей и в покушение на хищение денег, выделенных на реставрацию различных памятников. От отбывания наказания суд его освободил с учетом срока предварительного заключеняи. Еще семь фигурантов этого дела, в том числе Мазо и Колесников, получили условные сроки или были освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

Потом гособвинение добилось ужесточения наказания. В январе 2019 года Мосгорсуд приговорил Пирумова на три года колонии и оштрафовал на миллион рублей, а также лишил ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени". Пирумов признал вину в полном объеме и погасил вмененный ущерб.

В августе 2019 года бывший чиновник был освобожден по УДО, но остался под домашним арестом по второму уголовному делу.