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Еще одну дамбу построят в Хабаровске для защиты от паводка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вторую дамбу для защиты от разлива Амура начали строить в Хабаровске в районе стадиона имени Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.

Дамба будет протяженностью 600 метров и высотой, способной сдержать уровень амурской воды в 7,5 метра. Достроить ее собираются к вечеру 14 августа. Для насыпи дамбы планируют использовать 5 тыс. кубометров сланца.

По данным гидрологов, уровень Амура у Хабаровска 13 августа составил 558 см. Пик паводка ожидается к 14 августа, тогда река может подняться до 600 см.

Хабаровск

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