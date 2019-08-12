Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на метр

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти, за сутки вода прибыла на 13 см, в зоне паводка оказались практически все строения на дачных островах у города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. На 100 см превышена неблагоприятная отметка. На островах у Хабаровска в зоне подтопления оказались все дачные участки", - сказал в понедельник представитель пресс-службы.

По его словам, также в городе остаются подтопленными несколько дворов по улицам Вилюйская и Богачева.

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства края, на островах левобережья подтопило 1 тыс. 350 дач.

Кроме этого негативные последствия паводка отмечаются в селе Корсаково-2 в Хабаровском районе, где вода залила 118 приусадебных участков. Также подтоплена дорога между селами Дубовый Мыс и Гасси в Нанайском районе. В воде оказался участок в 60 м. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

"Согласно прогнозу гидрологов, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа. У Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см. Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет также и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов.

В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре - уровень реки составил 379 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см.

При неблагоприятном сценарии к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.