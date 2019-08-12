Поиск

Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на метр

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти, за сутки вода прибыла на 13 см, в зоне паводка оказались практически все строения на дачных островах у города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. На 100 см превышена неблагоприятная отметка. На островах у Хабаровска в зоне подтопления оказались все дачные участки", - сказал в понедельник представитель пресс-службы.

По его словам, также в городе остаются подтопленными несколько дворов по улицам Вилюйская и Богачева.

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства края, на островах левобережья подтопило 1 тыс. 350 дач.

Кроме этого негативные последствия паводка отмечаются в селе Корсаково-2 в Хабаровском районе, где вода залила 118 приусадебных участков. Также подтоплена дорога между селами Дубовый Мыс и Гасси в Нанайском районе. В воде оказался участок в 60 м. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

"Согласно прогнозу гидрологов, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа. У Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см. Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет также и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов.

В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре - уровень реки составил 379 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см.

При неблагоприятном сценарии к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.

Хабаровск Амур

Новости по теме

Новости

Около полумесячной нормы осадков выпало в районах Приморья из-за тайфуна "Лекима"

Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов

Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов

Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Остаточного радиоактивного загрязнения после ЧП на архангельском полигоне не нашли

В Ленобласти мать пришла в полицию после жестких действий священника на крещении ребенка

В Ленобласти мать пришла в полицию после жестких действий священника на крещении ребенка

В Волгоградской области поймали сбежавших из психбольницы судимых пациентов

В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

Журналисту дагестанского "Черновика" продлили арест до 13 сентября

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');