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В Гидрометцентре спрогнозировали новое повышение уровня воды в Амуре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Синоптики ожидают сильные дожди на Дальнем Востоке в бассейне Амура, уровень воды в реке продолжит расти, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Приморье и Хабаровском крае продолжаются циклоны, постоянно проходят фронтовые разделы, которые подпитывают Амур водой. С 20 по 22 августа на юге Амурской области и в Приморье пройдут сильные дожди, и это плохо скажется на паводковой ситуации в Хабаровском крае и далее по течению реки.

Ранее в понедельник в МЧС Хабаровского края сообщили, что вода в Амуре за сутки поднялась на 7 сантиметров до 5,95 метра и вплотную приблизился к опасной отметке 6 метров. Гребень паводка находится у Хабаровска. Гидрологи ожидают, что уровень воды в реке продолжит повышаться. Если она поднимется выше шести метров, там может затопить 3700 дач и 24 придомовые территории в низких районах города.

В Еврейской автономной области на Амуре начался спад уровня воды, об этом также сообщили в МЧС.

Метеорологическую ситуацию в регионе осложнил тайфун "Кроса", который действовал с 14 августа.

Амур Гидрометцентр Роман Вильфанд Амурская область Приморье Хабаровский край ЕАО МЧС

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