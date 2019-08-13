Титов попросил Чайку снова проверить законность преследования подельников Калви

Также он попросил помочь освободить их из СИЗО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить законность и обоснованность уголовного преследования остающихся в СИЗО фигурантов "дела Майкла Калви" - гражданина Франции Филиппа Дельпаля и россиян Максима Владимирова, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Также он попросил принять меры по смягчению им меры пресечения.

Ранее о просьбе Титова сообщил "Коммерсантъ".

Бизнес-омбудсмен написал генпрокурору, что суды ранее не учли наличие в действиях обвиняемых явных признаков предпринимательской деятельности. Также он назвал формальными аргументы судов о том, что арест необходим ввиду намерений обвиняемых скрыться от следствия или помешать ему, доказательств этому у судов нет.

Совет директоров банка "Восточный" единогласно принял решение об отступном между фондом Baring Vostok и банком "Восточный", которое стало поводом для возбуждения уголовного дела по обвинению в хищении у банка 2,5 млрд рублей, напомнил Титов. Он выразил уверенность, что подавший заявление на инвесторов Шерзод Юсупов был в курсе этого соглашения и не мог быть обманут. Ранее об этом в суде говорил основатель Baring Vostok Майкл Калви .

Установленная следствием стоимость акций компании "International Financial Technology Group S.C.A." в размере 600 тысяч рублей вызывает объективные сомнения, считает Титов. "Существует обязывающее предложение американского фонда Parus Marine, который готов заплатить за акции $41,2 млн (2,6 млрд рублей). Таким образом, подтверждена реальная рыночная стоимость данного актива", - сказали в пресс-службе.

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года по заявлению Юсупова. По делу проходят гражданин США Майкл Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Сначала все они были арестованы, 11 апреля Калви и Кордичев были переведены под домашний арест. Признательные показания дал только Кордичев, остальные фигуранты вину не признают.

Инвесторов обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Юсупов заявил, что его в 2017 году обманули перед голосованием за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, которое банк и ПКБ заключили в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.