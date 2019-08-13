Песков призвал верить российской информации после твита Трампа о взрыве под Архангельском

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию российской стороны в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Буревестник".

"Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет. Они дали информацию, объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего, призываю вас ориентироваться на информацию, которую дает наша организация", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее Трамп написал в твиттере, что взрыв российского "Скайфолла" (название "Буревестника" по классификации НАТО - ИФ) заставил людей переживать о качестве воздуха в регионе.

Песков добавил, что заявление Трампа о том, что американцы имеют продвинутые технологии, подобные тем, что испытывались на полигоне в Архангельской области, - не новая для Москвы информация, к тому же, Россия обладает более совершенными разработками.

"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась бы такими проектами. Эта информация не является новой", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными", - отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, чьи разработки в этой области являются более передовыми - российские или американские.

Об инциденте на полигоне 8 августа сообщило Минобороны. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы, Минобороны сообщало о гибели двух человек. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.