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Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Жителям села посоветовали в среду уехать подальше из-за работ на полигоне, заявили в мэрии Северодвинска

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты. "Нет никакой эвакуации", - сказал он "Интерфаксу".

По словам чиновника, после инцидента проводятся "плановые мероприятия", предусмотренные в таких случаях.

Населению Нёноксы посоветовали с 14 августа покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном объекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Северодвинска.

"Нам от руководства Ненокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Неноксы было предложено покинуть территорию села с 14 августа", - сказал представитель мэрии. Он добавил, что военные давали такие рекомендации населению и раньше.

Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы. По этим слухам, ранним утром в среду население поселка должны вывезти на поезде в безопасное место. Агентство "Северные новости", ссылаясь на неназванные источники, передало, что в Архангельской областной клинической больнице, где лежали пострадавшие при взрыве, опечатали все, что было связано с их лечением, а с врачей взяли подписку о неразглашении.

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Ранее чиновники несколько раз заверяли, что радиационный фон в Архангельской области соответствует норме.

Росгидромет сообщил, что в день взрыва 8 августа радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Такую же информацию 8 августа давала пресс-службы Северодвинска. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.

8 августа Минобороны сообщило о гибели двух человек на испытаниях в Архангельской области. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации и уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. После случившегося было запрещено на месяц судоходство на участке Двинского залива Белого моря, на котором проходили испытания.

Президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил в этом вопросе доверять российским официальным лицам.

Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ Росатом Игорь Орлов Нёнокса

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