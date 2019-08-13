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Трамп заявил, что США "многое узнали" из взрыва на полигоне под Архангельском

По его утверждению, под Нёноксой взорвалась крылатая ракета "Буревестник"

Трамп заявил, что США "многое узнали" из взрыва на полигоне под Архангельском
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Взрыв во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области помог Соединенным Штатам многое узнать, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере.

По его словам, Вашингтон имеет в распоряжении похожие, но "более продвинутые" технологии. В своем твите он упоминает российскую крылатую ракету "Буревестник", которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall.

"Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!" - написал Трамп.

По версии "Росатома", взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации трагедию объяснили "стечением обстоятельств", которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час). По данным МЧС, в настоящее время радиационный фон в Архангельской области в норме.

Архангельская область Нёнокса Буревестник Skyfall

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