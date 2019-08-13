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Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в "нормандском формате". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил особенность в отношениях глав двух государств: "у них очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы".

Ранее нормандский формат Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они неделю назад говорили по телефону. По словам Пескова, в Кремле позитивно оценили звонок украинского лидера в Москву, "Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения". Песков напомнил также о прагматичности российского президента, для которого главное - не сам разговор, а реализация договоренностей, которые достигаются в ходе каждой беседы.

Нормандский формат урегулирования конфликта в Донбассе предполагает участие Украины, России, Франции и Германии. Ранее Зеленский предлагал подключить к нему США и Великобританию.

Владимир Путин Эммануэль Макрон Украина Франция Дмитрий Песков

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