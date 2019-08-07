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Зеленский по телефону попросил Путина "повлиять" на ДНР из-за обстрелов

Зеленский по телефону попросил Путина "повлиять" на ДНР из-за обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma\TASS

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в связи с событиями в Донбассе.

"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

"Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - привел президент Украины свои слова, обращенные к Путину.

Также Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу этой ситуации и возможности встречи в "нормандском формате" в ближайшее время.

"Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции (там Зеленский пробудет 7 и 8 августа - ИФ) с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщил начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, с начала действия 21 июля перемирия в Донбассе были убиты шесть украинских военных, в том числе четверо - вчера. Кроме того, были ранены девять военнослужащих.

Украина Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин

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