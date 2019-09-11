Французский посол заявил, что Макрон подружился с Зеленским

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном установились дружеские отношения. Взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе, сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Об этом дипломат сказал журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибших за Украину в 2014-2017 годах возле Михайловского собора.

Посол пояснил, что этим жестом хотел выразить симпатию и поддержку украинскому народу, и почтить память "тех 13-14 тысяч украинцев, это те цифры, которые фигурируют сегодня, которые погибли в рамках того конфликта, который, к сожалению, длится до сих пор на востоке Украины". Он отметил, что только в августе 2019 года на востоке страны погибли 13 человек.

Говоря о недавнем взаимном освобождении удерживаемых лиц между Украиной и Россией, Этьен де Понсен подчеркнул, что президент Макрон занимал последовательную и активную позицию по этому вопросу, и это было "очень волнительным моментом".

Назначенный в июле 2019 года посол также рассказал, что за время своей миссии намерен активно ездить по регионам Украины, планирует посетить Одессу, Мариуполь, с которым в последние годы у Франции установились очень тесные связи, Львов, Харьков и другие города.