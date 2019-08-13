Мосгорсуд 13 августа рассмотрит жалобу Митрохина на недопуск к выборам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Член федерального политсовета партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжаловал в Мосгорсуде отказ окружного избиркома зарегистрировать его кандидатом в Мосгордуму. Суд рассмотрит его иск 13 августа, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась его регистрировать кандидатом, сославшись на высокий процент брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения.

Отказ он обжаловал в Мосгоризбиркоме. 30 июля городская комиссия нашла отказ необоснованным, отменила это решение и вернула вопрос о регистрации на рассмотрение в окружной избирком. При этом МГИК дополнительно засчитал кандидату 203 подписи, которые ранее были признаны недействительными.

6 августа Митрохин получил в окружном избиркоме новый отказ. Если в июле ОИК забраковал 618 подписей, то в августе - 489, и их опять оказалось недостаточно для регистрации.

Жаловаться в ЦИК он мог только после повторного обращения в Мосгоризбирком и отказ на этом уровне. Политик также отмечал, что ЦИК отказывает всем кандидатам в регистрации. Поэтому он решил обратиться в суд.

Мосгорсуд ранее отклонил жалобы на отказ в допуске на выборы в Мосгордуму муниципального депутата Юлии Галяминой и юриста ФБК Ивана Жданова.