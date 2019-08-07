Незарегистрированный кандидат Галямина арестована на 15 суток по "делу 27 июля"

Ранее ей уже назначали административный арест за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, муниципального депутата Юлию Галямину виновной в участии в несанкционированной акции 27 июля (ч.6.1, ст. 20.2 КОАП РФ).

"Решением суда от 6 августа Галяминой назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сообщили "Интерфаксу" в Чертановском суде. В суде Галямина вину не признала.

Ранее она уже была арестована Хорошевским судом Москвы на десять суток за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Тогда в Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к зданию правительства Москвы.

Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека. По данным Мосгорсуда, столичные суды рассмотрели уже около 500 материалов об административных правонарушениях. Из них в отношении 89 человек назначены наказания в виде административного ареста, по 376 материалам вынесены решения о штрафах, в двух случаях назначены обязательные работы.