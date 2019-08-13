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Военные отказались от работ, из-за которых жителям Нёноксы рекомендовали покинуть село

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Нёноксе отменены мероприятия по линии военных, из-за которых в среду планировался выезд жителей селе.

"Да, действительно, у нас есть информация, что военные отменили завтрашние мероприятия, из-за которых планировался выезд жителей", - сказал "Интерфаксу" представитель Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска.

Ранее во вторник появилась информация, что жителям Нёноксы рекомендовали в среду покинуть населенный пункт в связи с работами на военном объекте на несколько часов.

Ранее во вторник губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг сообщения об эвакуации жителей Нёноксы, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты. Между тем в пресс-службе администрации Северодвинска "Интерфаксу" сообщили, что жителям Нёноксы посоветовали с 14 августа покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном объекте.

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Архангельская область

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