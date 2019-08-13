Нёноксу проверили точной аппаратурой и не нашли превышения радиационного фона

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Архангельское село Нёнокса, расположенное рядом с военным полигоном, проверили высокочувствительным оборудованием. Проверка показала, что радиационный фон соответствует естественным значениям, сообщил "Интерфаксу" во вторник вечером информированный источник.

Поселок Нёнокса находится в 40 км от Северодвинска, рядом с государственным центральным морским испытательным полигоном ВМФ России.

8 августа Минобороны сообщило о гибели двух человек на испытаниях в Архангельской области. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома" - госкорпорация уточнила, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. После случившегося было запрещено на месяц судоходство на участке Двинского залива Белого моря, на котором проходили испытания.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет во вторник сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос в 16 раз и затем нормализовался.