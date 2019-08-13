Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить страницу Светова из-за детской порнографии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу члена федерального комитета незарегистрированной "Либертарианской партии" Михаила Светова из-за детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о ее удалении.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что это решение принято на основании проведенной экспертизы и "на данном этапе внесение страницы в реестр не предусматривает ограничительных мер (блокировки)".

В свою очередь председатель "Либертарианской партии" Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

"Тот аккаунт в инстаграме он давно не ведет. Его действующий аккаунт в твиттере никто не трогал, сейчас его ведет доверенное лицо Михаила, так как сам он отбывает 30 суток в спецприемнике", - сказал Бойко.

В настоящее время Светов находится под административным арестом по решению Пресненского суда Москвы. Суд 31 июля признал его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах и назначил наказание в 30 суток.

Согласно материалам дела, 16 июля Светов на Трубной площади у станции метро "Трубная" в составе группы граждан скандировал лозунги: "Допускай", "Это наш город!", "Мы здесь власть!", то есть "добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга".

Светов вину в правонарушении не признал - по его мнению, административное дело носит политический характер.

Светов был задержан в центре Москвы 30 июля после переговоров в Департаменте региональной безопасности столицы по поводу планируемой 3 августа акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, заявителем которой выступала Либертарианская партия.

Либертарианская партия не является зарегистрированной, хотя существует в России с 2008 года. К громким акциям этой партии можно отнести согласованный митинг 20 июля на проспекте Сахарова за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. По данным МВД на тот митинг пришло 12 тысяч человек, "Белый счетчик" насчитал 21 тысячу участников.

Либертарианская партия была организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова в защиту Ивана Голунова. Митинг, состоявшийся 23 июня после освобождения журналиста под лозунгом "Общество требует справедливости", собрал по данным полиции и организаторов до 2 тысяч человек.

В марте 2018 году партия стала организатором разрешенного митинга "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram, на этот митинг пришло 6,5 тыс. человек (по данным МВД), данные "Белого счетчика" - 10 тыс. человек.