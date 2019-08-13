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Либертарианская партия России подала заявку на митинг 25 августа в Москве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Заявку на митинг и марш в Москве подала в мэрию незарегистрированная Либертарианская партия России, сообщили в ее пресс-службе.

"(. . .) сегодня мы подали уведомление для проведения в столице митинга и марша 25 августа", – говорится в сообщении партии.

Согласно заявке, сбор участников планируется на Пушкинской площади, марш пройдет по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

Ранее сообщалось, что в мэрию поданы еще несколько заявок на митинги с такой же тематикой на 14 августа.

Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа. Маршрут - по проспекту Сахарова, от Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Вторая заявка - митинг на площади Победы.

Муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев, Михаил Хананашвили и Юрий Зуев заявили шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке.

Ни одна из этих заявок в мэрии пока не согласована.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать муниципальным депутатам Илье Азару, Филиной и Мореву встречу с избирателями в формате шествия по бульварам 17 августа из-за просрочки с подачей уведомления.

Во вторник стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить аккаунт одного из публичных представителей Либертарианской партии Михаила Светова, который отбывает 30 ареста за нарушение законодательства о митингах.

ЛПР Москва

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