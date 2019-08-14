СМИ сообщили о масштабных обысках в Москве по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД

Дело выделили в отдельное производство из дела полковника МВД Захарченко

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Москве утром в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД - группы компаний "1520", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам группы. По их словам, следственные действия проходят по адресам, связанным с совладельцами ГК "1520".

По словам источника РБК в правоохранительных органах, обыски санкционировал Басманный суд по уголовному делу, выделенного из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В СКР "Коммерсанту" подтвердили, что проводятся следственные действия, но подробности не раскрыли. Представитель ГК "1520" сказал "Ведомостям", что в компании следственные действия не проводятся.

Обыски и выемки проводят сотрудники двух главков СКР - Главного управления по расследованию особо важных дел и московского ГСУ, а также сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии, пишет "Коммерсантъ". По его сведениям, после следственных действий могут возбудить уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сказал, что обыски проводят сотрудники СКР и управлений "К" и "Т" ФСБ. Управление "К" расследует преступления в банковской сфере, управление "Т" - в сфере транспорта.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) о выводе и отмывании денег, которые ГК "1520" получала для выполнения подрядных работ, следствие оценивает хищения в сумму выше 200 млрд рублей, пишут "Ведомости". Деньги могли выводиться за рубеж с помощью так называемой "молдавской схемы" через ряд банков, полагают следователи.

Ранее в передаче взяток полковнику Захарченко обвинили совладельцев ГК "1520" Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. Маркелова арестовали в октябре 2018 года, Ушерович находится в розыске. Следствие считает, что за десять лет они передали Захарченко около 2 млрд рублей. По словам источника "Ведомостей", близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу. СК подозревает Маркелова и Ушеровича в создании ОПС для хищения десятков миллиардов рублей при исполнении подрядов для РЖД, пишет "Коммерсантъ".

В июне 2019 года Захарченко, у которого в квартире при обыске нашли в общей сложности 8,5 млрд рублей, был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн рублей.

Группа компаний "1520" была создана в 2014 году, сейчас она является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. Она проектирует и строит железные дороги.