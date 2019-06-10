Суд оправдал полковника Захарченко по эпизоду о взятке в $800 тыс.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оправдал бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко по эпизоду получения взятки в $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что в этой части Захарченко должен был оправдан", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ранее в ходе оглашения вердикта сообщалось, что экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Гособвинение просило приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу почти в 500 млн рублей. О том, какое наказание полковнику назначил суд, станет известно позднее.