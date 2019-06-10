Поиск

Суд оправдал полковника Захарченко по эпизоду о взятке в $800 тыс.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оправдал бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко по эпизоду получения взятки в $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что в этой части Захарченко должен был оправдан", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ранее в ходе оглашения вердикта сообщалось, что экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Гособвинение просило приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу почти в 500 млн рублей. О том, какое наказание полковнику назначил суд, станет известно позднее.

Дмитрий Захарченко

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов решил поменять адвокатов

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Венедиктов намерен добиться встречи с Голуновым

Глава чеченского "Мемориала" Титиев освобожден досрочно

Глава чеченского "Мемориала" Титиев освобожден досрочно
Миллиарды полковника Захарченко

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года

Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Замдиректора ФСИН назвал Голунова "образцовым арестантом"

Правительство предложило отменить штрафы для госорганизаций

Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным

Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');