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Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки А-321 в Подмосковье

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Она отметила, что дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По ее словам, самолет AirbusA-321, следовавший в четверг рейсом "Москва - Симферополь", "после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле, расположенном в Раменском районе Московской области".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета "Уральских авиалиний". Проверка проводится совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По предварительной информации Росавиации пострадали 4 пассажира, они доставлены в медучреждение г.Жуковского. Серьезных травм у них нет.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что 10 человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой и что они получили ушибы и ссадины.

Московская область

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