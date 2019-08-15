Гендиректор "Уральский авиалиний" исключил риск возгорания аварийно севшего лайнера

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Угрозы пожара при аварийной посадке лайнера "Уральских авиалиний" А321 на кукурузном поле в Московской области не было, заявил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Он сообщил, что пилоты действовали по инструкции и заглушили при посадке двигатели, таким образом, исключив риск возгорания, несмотря на то, что самолет садился с полными баками.

Утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний", следовавший в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в более чем 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". Пилотам пришлось экстренно сажать лайнер из-за попадания птицы в двигатель.

По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все находившиеся в самолете люди выжили.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что в результате жесткой посадки самолета есть пострадавшие, госпитализированы 23 пассажира, среди которых девять детей. По ее данным, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.