Росавиация подтвердила посадку А-321 в поле после столкновения со стаей птиц

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Росавиация подтвердила вынужденную посадку самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой после попадания птиц в двигатели.

"Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинетно экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Пассажирский лайнер А-321 совершил экстренную посадку в районе аэропорта "Жуковский". Из 226 пассажиров и семи членов экипажа несколько человек получили легкие травмы.