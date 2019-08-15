Поиск

Росавиация подтвердила посадку А-321 в поле после столкновения со стаей птиц

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Росавиация подтвердила вынужденную посадку самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой после попадания птиц в двигатели.

"Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинетно экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Пассажирский лайнер А-321 совершил экстренную посадку в районе аэропорта "Жуковский". Из 226 пассажиров и семи членов экипажа несколько человек получили легкие травмы.

Подмосковье Жуковский

Новости по теме

Новости

Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки А-321 в Подмосковье

Лайнер А-321 "Уральских авиалиний" садился без шасси

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А-321 в "Жуковском"

Источник сообщил, что А-321 приземлился в поле, а не в аэропорту

Несколько человек получили легкие травмы при экстренной посадке в "Жуковском"

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня

"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня

Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');