Минздрав уточнил число пострадавших после жесткой посадки Airbus

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщил, что в результате жесткой посадки самолета в Подмосковье пострадали 23 пассажира, среди них 5 детей.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами. В том числе доставлены девять детей и беременная женщина. После обследования ее отпустили.

Собеседник агентства отметил, что одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В подмосковном Минздраве уточнили, что в настоящий момент в больнице остается 22 человека.

На место катастрофы выезжали 20 бригад скорой помощи. Кроме этого, был задействован вертолет санавиации.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем министра здравоохранения России, отмечают в пресс-службе.

В четверг утром самолет "Уральских авиалиний" жестко приземлился на кукурузном поле на расстоянии более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птиц в двигатели.

Экипаж решил садиться, не выпуская шасси. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП.

По факту аварийной посадки Airbus А-321 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.