55 человек обратились к медикам после аварийной посадки А321 в поле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в результате аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" Airbus А321 в поле рядом с Жуковским обратились 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Московской области.

Из обратившихся к врачам 17 детей. Госпитализированы шестеро пострадавших.

В аэропорту работают психологи ГУ МЧС по Подмосковью и Центр экстренной помощи. 203 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта, их обеспечили бесплатным питанием.

В подмосковном Минздраве журналистам сообщили, что в результате аварийной посадки самолета за медпомощью на месте обратились 55 человек, 29 человек были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одна беременная. Госпитализировали только одну женщину, ее состояние оценивается как средней тяжести. Остальных отпустили домой.

Кроме того, по данным Минздрава, одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой средней степени тяжести, врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний", направлявшийся из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, сразу после вылета столкнулся со стаей птиц, и чайки попали в двигатели. Пилоты приняли решение отключить их и благополучно посадили Airbus А321 на кукурузное поле, не выпуская шасси.