Пассажирам аварийно севшего в поле А321 выплатят по 100 тыс. руб. компенсации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, получат компенсации в размере 100 тысяч рублей, сообщил первый замгендиректора компании "Рампорт Аэро", владеющей аэропортом "Жуковский", Евгений Солодилин.

"По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, - соответственно, здесь страховой случай", - сказал Солодилин журналистам.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту аэропорт "Жуковский" - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское в Подмосковье. Самолет было решено посадить в поле с убранными шасси, так как вскоре после взлета в него врезалась стая птиц, и чайки попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После ЧП были госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.