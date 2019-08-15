Севший на подмосковное поле самолет не будут восстанавливать

Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который аварийно сел в поле сразу после вылета из аэропорта "Жуковский", восстанавливать не будут. Об этом сообщили Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Там же добавили, что борт был застрахован в СК "Альфастрахование".

Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Московской области. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадало 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным Росавиации, лайнер вскоре после взлета столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя.

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов ранее высоко оценил действия экипажа и заверил, что угрозы пожара при аварийной посадке лайнера "Уральских авиалиний" не было. Он напомнил, что пилоты действовали по инструкции и заглушили при посадке двигатели, таким образом, исключив риск возгорания, несмотря на то, что самолет садился с полными баками.

Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, экипаж самолета сейчас дает показания. Это необходимая в таких случаях процедура.