Число пострадавших при аварийной посадке Airbus выросло до 74 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По последним данным, при аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 74 человека. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся за медпомощью - дети.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром1 15 августа в районе деревни Рыбинское Московской области. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Причиной ЧП стала стая чаек, которые столкнулись с лайнером. Из-за попадания птиц оба двигателя вышли из строя. Пилоты смогли посадить самолет с невыпущенным шасси на кукурузное поле.

В авиакомпании отметили четкость действий экипажа, которые не только посадили самолет, но и не допустили его возгорания.