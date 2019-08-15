Поиск

Число пострадавших при аварийной посадке Airbus выросло до 74 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По последним данным, при аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 74 человека. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся за медпомощью - дети.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром1 15 августа в районе деревни Рыбинское Московской области. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Причиной ЧП стала стая чаек, которые столкнулись с лайнером. Из-за попадания птиц оба двигателя вышли из строя. Пилоты смогли посадить самолет с невыпущенным шасси на кукурузное поле.

В авиакомпании отметили четкость действий экипажа, которые не только посадили самолет, но и не допустили его возгорания.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

7
Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321 Симферополь

Новости по теме

Новости

Мужчина с ружьем, запершийся в парикмахерской в Котельниках, потребовал коньяк

Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"

Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках

Международные резервы РФ с 2 по 9 августа выросли на $10,3 млрд

Аварийная посадка А321 в поле

Севший на подмосковное поле самолет не будут восстанавливать

Севший на подмосковное поле самолет не будут восстанавливать
Дело Baring Vostok

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Во время ЧП с Airbus в "Жуковском" системы орнитологической защиты работали штатно

Аварийная посадка А321 в поле

55 человек обратились к медикам после аварийной посадки А321 в поле

Аварийная посадка А321 в поле

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');