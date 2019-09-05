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"Мемориал" оштрафуют за отсутствие отметки "иноагент" в фейсбуке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен привлечь правозащитный центр "Мемориал" к административной ответственности в связи с тем, что на странице в фейсбуке, которую ведет офис организации в Ингушетии, нет отметки о том, что организация является иноагентом.

"Прямо сейчас Роскомнадзор составляет на нас протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента)," - сообщила в четверг пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".

Как отмечается, заявление поступило 7 августа от управления ФСБ Ингушетии. Силовики пожаловались, что на странице в фейсбуке memorial.nazran, которую ведут сотрудники ингушского офиса, нет отметки об "иностранном агенте",

Согласно этой статье, за издание и распространение материалов в интернете некоммерческой организацией - иноагентом без указания на это предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. для физических лиц.

Протокол, по данным "Мемориала", основывается на акте об изготовлении скриншотов страницы в фейсбуке, который составили сотрудники управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

15 августа Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей руководителя другой правозащитной структуры - движения "За права человека" Льва Пономарева из-за его статьи в "Новой газете", где он не указал, что его организация выполняет функции иноагента.

Роскомнадзор Мемориал

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