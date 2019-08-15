"Яндекс" отверг обвинения в подтасовке топа новостей

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс" заявила, что алгоритм новостного агрегатора "Яндекс.Новости" прозрачен и запрограммирован таким образом, чтобы в топ попадали новости в первую очередь известных и уважаемых СМИ.

В пресс-службе компании подчеркнули, что у "Яндекс.Новостей" нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде.

"Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", - подчеркнули в компании.

В "Яндексе" разъяснили ситуацию с законодательной инициативой депутата Альфии Когогиной, предложившей обсудить запрет на использование автомобилей старше предельного возраста. Как указали в "Яндексе", позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость.

"В этом и всех других случаях сервис "Яндекс.Новости" дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ", - пояснили в компании.

Когогина действительно через некоторое время после первых сообщений объявила, что пока речь идет о рекомендации, а не законопроекте, и что она предложила ввести ограничение для коммерческого, а не для личных автомобилей.

А вечером того же дня первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал "более чем странной" ситуацию, когда уже опровергнутое сообщение остается в топах поисковиков.

Ранее преседатель Госдумы Вячеслав Володи заявил, что ситуация с продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей будет обсуждаться 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы.

Накануне Володин обсуждал эту тему с Исаевым - в связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Парламентарий предлагает ограничить 20 процентами иностранное участие в "значимых интернет-ресурсах" вроде "Яндекса".