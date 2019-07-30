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Автор законопроекта о запрете иностранного владения значимыми IT-ресурсами готов его переписать

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении в России доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах до 20% может быть изменен, но сначала его положения следует обсудить с экспертами и, прежде всего, с представителями компании "Яндекс", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

В РоссииВ Думу внесли законопроект о запрете на иностранное владение значимыми интернет-ресурсамиЧитать подробнее

"Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров". "Мой законопроект - приглашение к дискуссии", - отметил депутат.

Накануне представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил, что в нынешнем виде законопроект Горелкина является разрушительным для целей нацпрограммы "Цифровая экономика", а также подрывает устойчивость и конкурентоспособность российских компаний.

Горелкин 26 июля внес в Госдуму законопроект, который предполагает, что сайт или программа, которые дают возможность владельцу собирать данные о россиянах, могут быть признаны информационно важными для развития страны, и владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия в российском юрлице предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Глава Минкомсвязи Константин Носков позже заявил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием РФ".

Госдума Антон Горелкин Яндекс Максим Акимов

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