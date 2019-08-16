"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Депутатов Госдумы возмутило, что в топе "Яндекса" без изменений оставалась опровергнутая информация

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" считает достаточным существующее законодательство по регулированию работы новостных агрегаторов, заявили в пресс-службе компании. Сервис "Яндекс.Новости" там назвали каналом доставки новостей от СМИ к читателям и заявили, что канал доставки не обязан проверять и редактировать чужой контент.

Ранее в Госдуме возмутились тем, что в топе "Яндекс.Новостей" новость о намерении депутатов запретить использование старых автомобилей оставалась после того, как ее опровергли. В связи с этим думские единороссы высказались в поддержку законпроекта депутата Антона Горелкина, который предложил ограничить иностранное участие в агрегаторах новостей и других "значимых информационных ресурсах",

"Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента - он перестает быть каналом доставки", вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока "Яндекс.Новости" остаются агрегатором, заявили в "Яндексе". Сервис не может брать на себя функцию по опровержению чужого контента.

"Сценарий, когда Новости на Яндексе сами станут СМИ, кажется нам проигрышным для всей российской медиаиндустрии. При этом у всех СМИ - источников "Яндекс.Новостей" уже есть механизм "отзыва" того или иного заголовка в случае, если СМИ посчитало эту новость неактуальной", - напомнили в пресс-службе.

"Яндекс" также напомнил о законе 2016 года о новостных агрегаторах. Он обязывает сервис брать новости только от зарегистрированных изданий и эфирных медиа и освобождает агрегатор от ответственности за содержание публикаций.

Между тем, "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник утверждает, что в числе прочих "Яндекс" рассматривает вариант полного закрытия "Яндекс-новостей".

Днем ранее в пресс-службе "Яндекса" объясняли, что у "Яндекс.Новостей" нет редакции и что сервис обрабатывает источники новостей автоматически. Новость о предложении депутата Альфии Когогиной обсудить запрет использования старых автомобилей опубликовали много СМИ, а опровержения и уточнения Когогиной заметили немногие, и топ "Яндекса" просто отразил картину дня, которую создали СМИ.

15 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы 19 августа обсудит ситуацию с продвижением в топе "Яндекса" фейковых новостей. "Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - сказал он.