Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе "Яндекса" 19 августа

Депутаты не могут позволить, чтобы граждан делали заложниками фейковых новостей, заявил Вячеслав Володин

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Поводом стало сохранение в топе "Яндекс.Новостей" опровергнутой информации о том, будто бы в Думе предложили запретить использование старых автомобилей.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - заявил Володин.

14 августа спикер обсудил проблему с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. После встречи Исаев сказал, что тему искажения информации подняли несколько депутатов. В связи с этим, по его словам, также обсуждался законопроект единоросса Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах, поскольку в таких ситуациях "может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства".

14 августа "Коммерсантъ" сообщил, что зампред думского комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила Минпромторгу и Минтрансу обсудить возможность законодательно запретить использование автомобилей старше предельного возраста и установить такой предел. Когогина затем объявила, что пока речь идет о рекомендации, а не законопроекте, и что она предложила ввести ограничение для коммерческого, а не для личных автомобилей, "на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу".

Думские единороссы, ссылаясь и на мнение Володина, заявили, что партия против подобных запретов для частных лиц.

Вечером того же дня Исаев назвал "более чем странной" ситуацию, когда уже опровергнутое сообщение остается в топах поисковиков. По его словам, "складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации". Он выразил надежду, что агрегаторы исправят заголовки и объяснят людям, что Дума "никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан". Он высказал также пожелание устроить встречу с представителями таких компаний в сентябре, чтобы у них спросили, "зачем они это делают".

После этого советник Володина Анастасия Кашеварова написала в соцсетях, что случай с новостью об автомобилях заставил некоторых депутатов поддержать законопроект единоросса Антона Горелкина, который ранее предложил ограничить 20 процентами иностранное участие в "значимых интернет-ресурсах" вроде "Яндекса". Она обвинила журналистов в безответственности, нежелании разбираться и погоне за "кричащими заголовками".

Горелкин 26 июля внес в Думу законопроект об информационно важных ресурсах. Так он предложил определить сайт или программу, которые дают возможность владельцу собирать данные о российских пользователях. В поправках есть ограничение, по которому владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин России, а долю иностранного участия в российском юрлице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. Глава Минкомсвязи Константин Носков позже заявил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".