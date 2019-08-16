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"Уральские авиалинии" отменили два рейса между Москвой в Новосибирском

Авиакомпания объяснила отмену рейсов нехваткой самолетов после аварийной посадки Airbus A321

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Регулярные рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово (Москва) в Толмачево (Новосибирск) и обратно отменены вечером 15 августа и утром 16 августа из-за нехватки бортов, сообщил представитель авиаперевозчика корреспонденту "Интерфакса", вылетавшему одним из рейсов.

"Самолета нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолет вышел из строя, рейсы меняются", - пояснил собеседник.

На утро пятницы отменены регулярный рейс U6-100 из Домодедово, запланированный на 22:25 мск 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, который был назначен на 08:00 по местному времени 16 августа (04:00 мск).

Пассажиров отправляют к месту назначения рейсами авиакомпании "ИрАэро".

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет после аварийной посадки решено не восстанавливать.

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа возле подмосковной деревни Рыбинское. По предварительной информации, у самолета отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей чаек.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам за помощью обратились 76 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Москва Новосибирск Уральские авиалинии Airbus A321

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