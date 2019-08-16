Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу

В ФТС заявили, что она не предъявила медицинские документы о необходимости лечения фризиумом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Москвичка Елена, которую задержали на почте при получении заказанного за границей противосудорожного психотропного препарата фризиум, является свидетелем по уголовному делу, сообщила юрист детского хосписа "Дом с маяком" Екатерина Романова. По ее словам, уголовное дело возбудили "по факту", а не "в отношении лица".

"Пока ей ничего "не угрожает"", - добавила юрист.

По какой статье возбуждено дело и какое ведомство его расследует, Романова не знает. По ее словам, подследственных с такими документами не знакомят. После задержания на почте женщину "опросили", добавила юрист.

В Федеральной таможенной службе подтвердили, что задержанная проходит свидетелем по делу о незаконном ввозе через границу наркотических и психотропных веществ (ч.1 ст.229.1 УК). Всего она получила три посылки с фризиумом, в общей сложности 600 таблеток. Сотрудникам ФТС она сказала, что заказала лекарство для 25-летнего сына, больного эпилепсией, но не представила рецепта врача или заключения консилиума с рекомендацией применять этот препарат, заявили в пресс-службе.

"Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства Российской Федерации № 681 от 30.06.1998",- напомнили в ФТС.

15 августа директор "Дома с маяком" Лида Мониава сообщила "Интерфаксу", что Елену задержали сотрудники таможенной службы, допрашивали пять часов, а лекарство конфисковали. Дома у женщины провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Арестовывать ее не стали, поскольку "вошли в положение". По данным Мониавы, было возбуждено уголовное дело. Таможенники сказали Елене, что в Москву пришло несколько посылок с фризиумом, и они про них в курсе.

В Следственном комитете заявили, что к этому делу не имеют никакого отношения.

У ребенка Елены эпилепсия, фризиум ей назначил врач. Лекарство не зарегистрировано в России, родители больных детей заказывают его через интернет за границей. В России оборот этого средства ограничен, на него нужно получать специальное разрешение. В июле 2019 года еще одну женщину задержали в почтовом отделении при попытке получить фризиум для больного сына. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, возбуждать уголовное дело не стали, а в Минздраве выразили готовность урегулировать ситуацию с такими больными и лекарствами.

В 2018 году москвичку Елену Коннову задержали за попытку перепродать купленный для ребенка диазепам. В ее отношении возбуждали уголовное дело, но затем его закрыли.