РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.

Правительство поручило Минздраву вместе с региональными властями составить список необходимых психотропных препаратов, не зарегистрированных на территории России, для того чтобы поскорее обеспечить ими нуждающихся детей.

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов. В сообщении называются: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также препарата клобазам (известен под торговым названием фризиум), который в России не производится и не зарегистрирован.

В секретариате Голиковой уточнили, что лекарственные препараты планируется ввезти РФ в конце октября "при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий".

Что касается психотропных лекарств для детей с эпилепсией, то, как отмечается, их производство в целом в России обеспечено отечественными производителями. Это, в частности, производные бензодиазепина (диазепам, клоназепам) и барбитураты (фенобарбитал и бензобарбетал), говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в аппарате, "на настоящий момент не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, применяемых у детей - это свечи, сиропы, специальные растворы".

Как поясняется, такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

Для того, чтобы обеспечить завоз таких препаратов в страну, разработаны поправки в закон "Об обращении лекарственных средств". Поправки предусматривают, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством РФ квоте - по числу нуждающихся в таких препаратах. Завозить будет "Московский эндокринный завод", отметили в аппарате вице-премьера.

Поправки также предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование. Кроме этого, они также предусматривают право врачей назначать такие незарегистрированные препараты больным, не боясь ответственности, которая может наступать из-за отсутствия препаратов в клинических протоколах и госреестре лекарственных средств, говорится в сообщении.

В последнее время большое беспокойство в обществе вызывает отсутствие регистрации у многих эфффективных лекарственных препаратов. Родители больных детей вынуждены заказывать лекарства за рубежом. Однако есть риски при получении посылки с иностранными лекарствами, незарегистрированными в РФ. Ранее сообщалось, что при получении посылок на почте двух матерей задержали, в одном случае было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было закрыто.