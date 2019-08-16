СКР не возбуждал дел против матери, заказавшей лекарство для больного ребенка

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Органы Следственного комитета (СК) России не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего больного эпилепсией ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с распространением в СМИ информации, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Согласно ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств ипсихотропных веществ), производится следователями органов внутренних дел.

Накануне директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила "Интерфаксу", что мать больного ребенка была задержана сотрудниками таможенной службы в Москве на почте при получении посылки с препаратом "Фризиум", который она заказала за рубежом для своего ребенка, больного эпилепсией.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело должно быть передано в Главное следственное управление. Мониава не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение.

Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В пресс-службе Минздрава России "Интерфаксу" сообщили, что министерство тщательно проанализирует все случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

За последние несколько месяцев в России дважды задерживали женщин, покупавших своим детям незарегистрированные лекарства.