Поиск

СКР не возбуждал дел против матери, заказавшей лекарство для больного ребенка

СКР не возбуждал дел против матери, заказавшей лекарство для больного ребенка
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Органы Следственного комитета (СК) России не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего больного эпилепсией ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с распространением в СМИ информации, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

МоскваГлава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенкаЧитать подробнее

Согласно ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств ипсихотропных веществ), производится следователями органов внутренних дел.

Накануне директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила "Интерфаксу", что мать больного ребенка была задержана сотрудниками таможенной службы в Москве на почте при получении посылки с препаратом "Фризиум", который она заказала за рубежом для своего ребенка, больного эпилепсией.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело должно быть передано в Главное следственное управление. Мониава не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение.

Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В пресс-службе Минздрава России "Интерфаксу" сообщили, что министерство тщательно проанализирует все случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

За последние несколько месяцев в России дважды задерживали женщин, покупавших своим детям незарегистрированные лекарства.

СКР Москва

Новости по теме

Новости

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Китайские туристы застряли по пути на родину из-за паводка в Приморье

Сотни иностранных судов укрылись от тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья

Сотни иностранных судов укрылись от тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья

"Уральские авиалинии" отменили два рейса между Москвой в Новосибирском

"Коммерсантъ" рассказал о новой методике размещения дорожных камер

Экипаж аварийного Airbus внесен в список "Миротворца"

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта "Жуковский", где аварийно сел самолет

Что произошло за день: четверг, 15 августа

"Яндекс" отверг обвинения в подтасовке топа новостей

"Яндекс" отверг обвинения в подтасовке топа новостей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');