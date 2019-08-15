Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для ребенка-эпилептика

В отношении женщины возбуждено уголовное дело

Архивное фото Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На почте в Москве при получении лекарства для своего ребенка задержана ещё одна мать, сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава "Интерфаксу" в четверг.

"В этот раз все хуже - уголовное дело возбуждено", - сказала Мониава, добавив, что в пятницу дело передадут в Главное следственное управление СК РФ.

По ее словам, у ребенка задержанной эпилепсия, врач назначил фризиум. Мать заказала лекарство по интернету. Когда женщина пришла забирать посылку в почтовое отделение на Челобитьевском шоссе, 12, к ней подошли двое сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

После этого женщину допрашивали пять часов, а посылку с лекарством конфисковали. К ней домой приехали с обыском, изъяли системный блок от компьютера.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", - рассказала директор фонда.

Задержания за покупку лекарств в РФ

16 июля после получения посылки с лекарством задержали мать неизлечимо больного мальчика. По словам Мониавы, ее семь часов удерживали в почтовом отделении. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.

В пресс-службе хосписа "Дом с маяком" "Новой газете" сообщили, что десятилетний сын задержанной Михаил - их пациент. У мальчика неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена, он страдает от болезненных судорог. Врачи посоветовали противосудорожный препарат фризиум, незарегистрированный в России. Мать Михаила также заказала его через интернет за границей. В тот раз полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

До этого в июле москвичку Екатерину Коннову задержали за покупку для ребенка-инвалида микроклизм с диазепамом. Он включен в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. Тогда также обошлось без уголовного дела.